В странах ЕС прошли подготовку более 60 тыс. украинских солдат

В странах Евросоюза прошли подготовку уже более 60 тысяч украинских солдат.

В странах Евросоюза прошли подготовку уже более 60 тысяч украинских солдат.

Как передает Report, об этом сообщил Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Миссия военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM UA) реализуется уже два года и уже прошли обучение более 60 тысяч украинских солдат. Почти каждый четвертый готовился в Польше", - говорится в сообщении.

По данным WIW, в Польше они имеют возможность приобрести специальные знания и навыки по различным военным специальностям, например, бронетанковой и механизированной, артиллерийской, зенитной, инженерной и логистической (техники-механики).

Отметим, что в курсах, организованных в рамках CAT-C (Командование общевойсковой подготовки в польском городе Жагань), также принимают участие военные инструкторы 16 стран Евросоюза.