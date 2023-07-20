В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тыс. украинских военных

В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тыс. украинских военнослужащих.

В странах ЕС прошли или заканчивают подготовку 25 тыс. украинских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

"Текущие планы подготовки вооруженных сил Украины предусматривают обучение 30 тыс. украинских военнослужащих в странах ЕС. Однако эта цель скоро будет достигнута, поскольку 25 тыс. военнослужащих уже прошли программу обучения или заканчивают ее", - пишет агентство.

Сообщается, что в документе, подготовленным главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем к заседанию совета глав МИД ЕС, предлагается в ближайшее время определить новые количественные и качественные цели обучения украинских военных.