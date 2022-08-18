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В странах ЕС пожары уничтожили 700 тыс. га леса

В странах ЕС пожары уничтожили 700 тыс. га леса Лесные пожары уничтожили 700 тыс. га леса в странах Европейского союза (ЕС).
Другие страны
18 августа 2022 г. 14:51
В странах ЕС пожары уничтожили 700 тыс. га леса

Лесные пожары уничтожили 700 тыс. га леса в странах Европейского союза (ЕС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари на брифинге в Брюсселе, это является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений.

"До настоящего момента этим летом лесные пожары уничтожили 700 тыс. гектаров леса. Уровень поддержки европейцев очень высокий: девять раз страны ЕС прибегали к активации механизма гражданской обороны ЕС, страны сообщества направили для борьбы с огнем 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных", - заявил он.

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