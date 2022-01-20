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В странах ЕС использовали более 735 млн доз вакцин против коронавируса

В странах ЕС использовали более 735 млн доз вакцин против коронавируса Более 735 млн доз препаратов против коронавирусной инфекции использовано к настоящему времени для вакцинации населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны.
Другие страны
20 января 2022 г. 17:57
В странах ЕС использовали более 735 млн доз вакцин против коронавируса

Более 735 млн доз препаратов против коронавирусной инфекции использовано к настоящему времени для вакцинации населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Регулятор отметил, что одобренные им вакцины "безопасны и эффективны".

"Их оценка проводилась с учетом результатов клинических испытаний, в которых приняли участие десятки тысяч добровольцев, поэтому они (препараты) соответствуют научным стандартам EMA в том, что касается безопасности, эффективности и качества", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что все известные побочные симптомы после применения одобренных вакцин являются "легкими и кратковременными".

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