В странах ЕС использовали более 735 млн доз вакцин против коронавируса

Более 735 млн доз препаратов против коронавирусной инфекции использовано к настоящему времени для вакцинации населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Более 735 млн доз препаратов против коронавирусной инфекции использовано к настоящему времени для вакцинации населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Регулятор отметил, что одобренные им вакцины "безопасны и эффективны".

"Их оценка проводилась с учетом результатов клинических испытаний, в которых приняли участие десятки тысяч добровольцев, поэтому они (препараты) соответствуют научным стандартам EMA в том, что касается безопасности, эффективности и качества", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что все известные побочные симптомы после применения одобренных вакцин являются "легкими и кратковременными".