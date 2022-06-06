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В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО и стран—партнеров альянса — Финляндии и Швеции. Учения под названием Ramstein Alloy 22–2 проводятся один раз в четыре месяца.
Другие страны
6 июня 2022 г. 13:47
В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

В воздушном пространстве стран Балтии начались учения ВВС НАТО и стран—партнеров альянса — Финляндии и Швеции. Учения под названием Ramstein Alloy 22–2 проводятся один раз в четыре месяца.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, цель учений - охрана воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления. Во время учений, в частности, отработают действия на случай потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей.

В учениях задействовано десять самолетов. В их числе истребители Франции и Испании, а также самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции. Активная фаза учений пройдет с 6 по 9 июня в воздушном пространстве Эстонии.

Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года. В текущем году параллельно с ними в Балтийском море 5 июня также начались военно-морские учения НАТО Baltops 22. В них участвуют 14 стран НАТО, а также Швеция и Финляндия. Учения продлятся до 17 июня и станут самыми масштабными в истории альянса.

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