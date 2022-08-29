В сторону Японии движется тайфун "Хиннамнор"

Получивший свое название от провинции в Лаосе тайфун "Хинамнор" движется в сторону Японии по Тихому океану.

Получивший свое название от провинции в Лаосе тайфун "Хинамнор" движется в сторону Японии по Тихому океану.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

В Японии тайфуну присвоен порядковый номер 11. Сообщается, что скорость его продвижения 30 км в час. 31 августа он может обрушиться на южный остров Кюсю. К вечеру 29 августа он может близко подойти к архипелагу Огасавара.

Сейчас давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей, скорость в центре - 30 метров в секунду, при порывах - до 40 метров в секунду.

По оценке специалистов, влияние тайфуна затронет обширную территорию от юго-запада до северо-запада страны. Японию ждет выпадение обильных ливневых дождей.