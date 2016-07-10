​В столкновениях в столице Южного Судана убиты более 270 человек

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/Более 270 человек погибли в результате вооруженных столкновений в столице Южного Судана Джубе. Как передает Report, об этом сообщает TASS. Беспорядки вспыхнули в Джубе между сторонниками президента республики Салвы Киира и бывшими повстанцами, поддерживающими Риека Машара. По поступающей информации, ожесточенная перестрелка происходит в эти часы в районе, где расположена миссия ООН.

Новая волна конфликта в Южном Судане была спровоцирована решением президента сместить бывшего лидера мятежников Риека Машара с поста своего заместителя в декабре 2013 года. Политическое противостояние двух политиков быстро переросло в ожесточенные столкновения между их сторонниками, представляющими разные народности. В результате погибли около 10 тыс. человек, более 2,2 млн стали беженцами. В августе 2015 года Киир и Машар подписали мирное соглашение, а в январе нынешнего года договорились о создании переходного правительства национального единства, в котором последний вновь займет пост вице-президента.

26 апреля бывший лидер повстанцев прибыл в Джубу и был приведен к присяге. В конце июня официально приступил к работе новый кабинет министров, в котором представителям партии президента отошли портфели министров обороны и финансов, а сторонникам Машара - министров внутренних дел и по делам нефти. Другие оппозиционеры заняли посты руководителей МИД и сельскохозяйственного ведомства.

Сейчас два лидера заявляют, что они не знают, что спровоцировало новую вспышку насилия. Однако перестрелка в минувшую пятницу началась в тот момент, когда в президентском дворце шли переговоры Киира и Машара.