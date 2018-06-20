В столкновениях в Никарагуа погибло шесть человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В результате столкновений в городе Масайя на западе Никарагуа погибло не менее шести человек, ещё 35 были ранены.

Как передает Report, об этом пишет газета La Prensa.

По данным Никарагуанской ассоциации за права человека силы безопасности и проправительственные военизированные отряды применяли против участников протестов автоматическое оружие.

***23:32

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Еще два человека были убиты и порядка 30 пострадали во вторник в результате нападения проправительственных сил на протестующих в департаменте Масайя Никарагуа, сообщает Никарагуанская ассоциация по правам человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным правозащитников, вооруженные сторонники президента Даниэля Ортеги попытались разобрать баррикады, возведенные на шоссе в районе муниципалитета Тикуантепе.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.

Новые столкновения происходят на фоне решения католической церкви временно приостановить национальный диалог. Как сообщил второй епископ Манагуа Сильвио Баес, диалог не будет возобновлен, пока правительство не подтвердит факта приглашения международных экспертов по правам человека для расследования гибели людей.

Точная цифра погибших в ходе идущих с середины апреля антиправительственных протестов в стране неизвестна, по разным источникам, она колеблется в районе 200 человек.