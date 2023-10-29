В столкновениях в Ливии погибли два человека, еще четверо ранены

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновений в городе Гарьян на северо-западе Ливии.

По меньшей мере два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновений в городе Гарьян на северо-западе Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ливийское агентство WAL, конфликт с применением тяжелого вооружения вспыхнул рано утром. Руководство местного университета приняло решение о приостановке работы до прекращения столкновений и призвало сотрудников не появляться в здании учебного заведения.

В свою очередь министр здравоохранения при Правительстве национального единства Ливии Рамадан Абу Джанах поручил медицинским службам повысить уровень готовности и направить в Гарьян сотрудников для оказания помощи медперсоналу.

По данным телеканала Libya al-Ahrar, столкновения начались после того, как силы, связанные с руководством местных группировок, вошли в город и захватили штаб Аппарата поддержания стабильности, в который входят сотрудники ливийских служб безопасности.