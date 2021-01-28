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В столкновениях в ливанском Триполи пострадали более 80 человек

В столкновениях в ливанском Триполи пострадали более 80 человек Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений в среду между демонстрантами и стражами порядка в городе Триполи на севере страны.
Другие страны
28 января 2021 г. 01:27
В столкновениях в ливанском Триполи пострадали более 80 человек

Ливанский Красный Крест заявил о 82 пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и стражами порядка в городе Триполи на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Пятнадцать пострадавших доставлены в больницы, еще 67 оказана помощь на месте", - написано в Twitter.

Ранее МВД заявило, что демонстранты бросили в сотрудников полиции боевые гранаты, в результате чего ранения получили девять сотрудников, один из которых в тяжелом состоянии.

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" сообщил, что среди демонстрантов как минимум один человек получил огнестрельное ранение.

Беспорядки и столкновениями между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.

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Версия на азербайджанском языке Livanda etirazçılarla polis arasında toqquşmalar olub, yaralılar var

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