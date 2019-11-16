В столкновениях с полицией в Боливии погибли пять человек - ВИДЕО

В столкновениях у боливийского города Кочабамба не менее пяти человек погибли и 50 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на издание La Razon, отмечается, что военнослужащие и сотрудники полиции не пропустили в город сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса из числа производителей коки.

Сообщается, что у манифестантов было изъято огнестрельное оружие и взрывчатые вещества.

"Мы до конца вели переговоры, но тогда, когда ситуация выходит из-под контроля, полиция должна вмешаться и восстановить общественный порядок", - заявил глава местного полицейского департамента Хайме Сурита.

В своем Twitter Моралес отметил, что полиция убивает его сторонников в Кочабамбе.

10 ноября все высшее руководство Боливии, включая президента Эво Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране.