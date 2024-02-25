В столкновениях с фермерами в Париже пострадали восемь полицейских

Восемь французских правоохранителей пострадали в ходе столкновений с фермерами на парижском Международном сельскохозяйственном форуме во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Восемь французских правоохранителей пострадали в ходе столкновений с фермерами на парижском Международном сельскохозяйственном форуме во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"В первый день работы салона в столкновениях с фермерами пострадали восемь полицейских, в том числе двое получили серьезные травмы", - сказал Нуньес. Он отметил, что за насильственные действия задержаны шесть человек.

Макрон осудил тех посетителей форума, которые, по его словам, "пришли на выставку исключительно, чтобы ломать все вокруг и производить как можно больше шума".

По информации BFMTV, в беспорядках на выставке участвовали около 400 человек. По данным газеты La Provence, для обеспечения порядка были привлечены две роты мобильных сил жандармерии и не менее шести рот полицейского спецназа.