При столкновениях в Ливии погибли больше 20 человек - ОБНОВЛЕНО

При столкновениях между армией генерала Хафтара и лояльными правительству военными в Триполи погибли больше 20 человек, говорится в заявлении Министерства здравоохранения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Позднее миссия ООН в Ливии потребовала от сторон конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших.

Ранее лояльные правительству вооруженные силы объявили о начале военной операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара. В свою очередь, ЛНА начала воздушную часть военной операции в небе над Триполи.

В четверг Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. При этом глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений о том, что ЛНА установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.

В Ливии по-прежнему царит двоевластие — на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками. Национальная нефтяная компания Ливии заявляет о нейтралитете и сотрудничает с обеими сторонами.

*** 16:37

Семь человек погибли и 55 получили ранения в результате вооруженных столкновений в районе Триполи. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщил в воскресенье новостной портал Afrigatenews со ссылкой на столичный Центр полевой медицины и скорой помощи.

По его данным, все убитые и пострадавшие поступили в медицинские учреждения в течение пятницы и субботы. В числе жертв - шесть бойцов сил заседающего в Триполи правительства нацединства (ПНС) Фаиза Сараджа и один гражданский. Среди раненых - 54 солдата проправительственной группировки и один мирный житель.