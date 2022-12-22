В столкновениях на юге Перу погибли 10 человек

Столкновения участников акций протеста с полицейскими в городе Аякучо (столице одноименного департамента на юге Перу) унесли жизни 10 человек, свыше 60 людей получили ранения.

Столкновения участников акций протеста с полицейскими в городе Аякучо (столице одноименного департамента на юге Перу) унесли жизни 10 человек, свыше 60 людей получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные обнародовало региональное управление здравоохранения на своей странице в Facebook.

"К настоящему времени зарегистрированы 72 пострадавших, из них 10 человек умерли, 54 были выписаны из медицинских учреждений, а 8 по-прежнему остаются в больницах", - говорится в записи. Беспорядки у аэропорта Аякучо произошли 15 и 16 декабря.

После смещения Педро Кастильо с должности президента 7 декабря в Перу начались масштабные акции протеста. Их участники перекрывали дороги, занимали аэропорты, штурмовали здания органов власти и силовых структур. Манифестации сопровождались поджогами и разграблением предприятий и торговых объектов.

В столкновениях во время антиправительственных выступлений погибли по меньшей мере 27 человек, сотни людей пострадали.