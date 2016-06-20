В столкновениях на юге Мексики погибли шесть человек

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли на юге Мексики в столкновениях между полицией и учителями, вышедшими на акцию протеста. Около 50 человек ранены, среди них много полицейских.

Как сообщает Report со ссылкой на bbc, беспорядки вспыхнули в штате Оахака на юге страны. Протесты активизировались после того, как на прошлой неделе по обвинению в коррупции здесь были арестованы два лидера профсоюза работников образования (CNTE).

В ответ члены этого профсоюза, известного своими радикальными методами борьбы, заблокировали дороги на юге Мексики.

Согласно заявлениям властей, когда полиция пыталась расчистить дорогу, неизвестные открыли стрельбу с обеих сторон для того, чтобы спровоцировать беспорядки.