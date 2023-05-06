В столкновениях на северо-востоке Индии погибли не менее 54 человек

Не менее 54 человек погибли и сотни получили ранения в столкновениях между вооруженными группировками и силовиками в штате Манипур на северо-востоке Индии.

Не менее 54 человек погибли и сотни получили ранения в столкновениях между вооруженными группировками и силовиками в штате Манипур на северо-востоке Индии.

Как передает Report , об этом со ссылкой на официальные источники сообщило информационное агентство Press Trust of India .

Издание также отметило, что по неофициальной информации число погибших составляет около 100, а раненых — 200 человек.

Отметим, что 5 мая начались вооруженные столкновения между экстремистскими группировками и силовиками, в штат были переброшены дополнительные подразделения армии и полиции. Военные эвакуировали из зоны столкновений 13 тысяч человек.