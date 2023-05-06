О нас

В столкновениях на северо-востоке Индии погибли не менее 54 человек

В столкновениях на северо-востоке Индии погибли не менее 54 человек Не менее 54 человек погибли и сотни получили ранения в столкновениях между вооруженными группировками и силовиками в штате Манипур на северо-востоке Индии.
Другие страны
6 мая 2023 г. 21:32
В столкновениях на северо-востоке Индии погибли не менее 54 человек

Не менее 54 человек погибли и сотни получили ранения в столкновениях между вооруженными группировками и силовиками в штате Манипур на северо-востоке Индии.

Как передает Report, об этом со ссылкой на официальные источники сообщило информационное агентство Press Trust of India.

Издание также отметило, что по неофициальной информации число погибших составляет около 100, а раненых — 200 человек.

Отметим, что 5 мая начались вооруженные столкновения между экстремистскими группировками и силовиками, в штат были переброшены дополнительные подразделения армии и полиции. Военные эвакуировали из зоны столкновений 13 тысяч человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistanda iğtişaşlarda 54 nəfər həlak olub

Самое читаемое

Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17
В связи с Бакинским марафоном-2023 на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
ФотоВ связи с "Бакинским марафоном-2023" на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение
5 мая 2023 г. 10:09
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
ДТП в Физули, пострадавшего доставили в Баку
6 мая 2023 г. 08:11
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
ВОЗ: Коронавирус никогда полностью не искоренят
6 мая 2023 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi