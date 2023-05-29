В столкновениях на севере Косова 25 военных миссии НАТО получили ранения

Более 20 сотрудников Международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) ранены в ходе столкновений с сербами на севере Косова.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном заявлении миссии.
"Около 25 бойцов многонационального контингента ранены в ходе сдерживания протестующих демонстрантов, которое происходило в муниципалитете Звечан", - указано в документе.
Отмечается, что при противодействии наиболее агрессивно настроенным протестующим служащие итальянского и венгерского контингента миссии подверглись нападениям и получили переломы и ожоги. Им была оказана медицинская помощь, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей.
Командующий миссией Анджело Микеле Ристучча подчеркнул, что неспровоцированные атаки на подразделения НАТО неприемлемы, а KFOR продолжит беспристрастно выполнять свой мандат.