​В столкновении самосвала с микроавтобусом в Индии погибли 15 человек

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек, в том числе семь детей, погибли, трое пострадали в результате столкновения минувшей ночью самосвала с микроавтобусом на юге Индии в штате Телангана. Как передает Report, об этом сообщила полиция штата.

По данным правоохранительных органов, столкновение произошло на окраине города Бхайнса. Самосвал с гравием врезался в микроавтобус, в котором находилась семья из 18 человек из штата Махараштра, совершавшая паломничество в один из местных храмов. После столкновения грузовик перевернулся.

Водитель самосвала скрылся с места ДТП. Полиция объявила его в розыск.