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    В столкновении на границе сектора Газа пострадали 20 человек

    Произошли очередные столкновения на границе сектора Газа между палестинцами и израильской армией

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Произошли очередные столкновения на границе сектора Газа между палестинцами и израильской армией.

    Как передаёт Report со ссылкой на «РИА Новости», об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Палестины.

    Согласно информации, в результате столкновений в ходе акции протеста пострадали 20 палестинцев.

    «Израильские оккупационные силы ранили 15 человек боевыми пулями, ещё пять фельдшеров [были ранены] при прямом попадании газовых бомб», – сообщили в министерстве.

    Напомним, что в конце декабря 2018 года четыре палестинца погибли в стычках с израильтянами.

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