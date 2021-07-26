В столицу Туниса введены правительственные войска

По его информации, войска заняли позиции в центре города, в частности, рядом со зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании.
Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, который объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.
Как сообщает телеканал Al Mayadeen, работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.