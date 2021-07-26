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В столицу Туниса введены правительственные войска

В столицу Туниса введены правительственные войска Подразделения правительственной армии введены в воскресенье вечером в столицу Туниса.
Другие страны
26 июля 2021 г. 04:29
В столицу Туниса введены правительственные войска

Подразделения правительственной армии введены в воскресенье вечером в столицу Туниса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, войска заняли позиции в центре города, в частности, рядом со зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании.

Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, который объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Как сообщает телеканал Al Mayadeen, работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.

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