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    В столице Зимбабве проходит марш в поддержку армии

    В марше участвуют как темнокожие, так и белое население Зимбабве© AP

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В марше в поддержку действий вооруженных сил Зимбабве в Хараре участвуют, по предварительной оценке, от 3 до 5 тысяч человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В марше участвуют как темнокожие, так и белое население Зимбабве, вчерашние студенты, пришедшие на марш в мантиях выпускников. При этом правоохранительные органы никоим образом не препятствуют движению людей и автомобилей.

    По словам корреспондента, участники марша ведут себя дружелюбно и не нарушают порядок.

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