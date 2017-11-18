В столице Зимбабве проходит марш в поддержку армии

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Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В марше в поддержку действий вооруженных сил Зимбабве в Хараре участвуют, по предварительной оценке, от 3 до 5 тысяч человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В марше участвуют как темнокожие, так и белое население Зимбабве, вчерашние студенты, пришедшие на марш в мантиях выпускников. При этом правоохранительные органы никоим образом не препятствуют движению людей и автомобилей.

По словам корреспондента, участники марша ведут себя дружелюбно и не нарушают порядок.