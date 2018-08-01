В столице Зимбабве начались массовые беспорядки

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Оппозиция спровоцировала в среду массовые беспорядки в столице Зимбабве Хараре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате один человек погиб после того, как военные начали разгонять протестующих, при этом был открыт огонь боевыми патронами.

Сначала у здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (ДДП), которые выражали недовольство объявленными итогами состоявшихся в понедельник президентских и парламентских выборов. Согласно официальным данным, распространенным избирательной комиссией, правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента), что позволит ей вносить изменения в конституцию страны.

Активисты ДДП считают результаты, согласно которым их партия получила 61 место в нижней палате (из 210), сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Манифестанты начали жечь машины, бросать камни в полициейских. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ, а после к разгону демонстрантов были привлечены военные.