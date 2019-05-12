​В столице Южного Судана вводят запрет на ночные клубы и дискотеки

Власти Южного Судана приняли решение запретить ночные клубы и все дискотеки в столице страны - городе Джуба.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse, цитируя заявление президентской администрации.

Кроме того, говорится в постановлении южносуданских властей, будут значительно ограничены часы работы местных баров. Как указал представитель губернатора Джубы, "ночные клубы прекращают свою деятельность в городе, а бары будут открыты только в течение нескольких вечерних часов, и не будут иметь права принимать посетителей в дневные часы".

Он также отметил, что "полностью запрещаются дискотеки", так как, по словам представителя губернатора, "то, что творится в этих заведениях, представляет реальную опасность для будущего страны". Чиновник указал, что "дискотеки и ночные клубы в Джубе посещают девочки в возрасте 13 лет". Он добавил, что власти "настроены крайне решительно" и намерены принять все возможные меры, чтобы подобные заведения больше никогда не появлялись в столице Южного Судана.