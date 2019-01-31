В столице Венесуэлы задержали трёх журналистов испанского агентства - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Венесуэле задержали трёх журналистов испанского агентства EFE.
Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении EFE в Twitter.
«Венесуэльские власти задержали в Каракасе трёх журналистов агентства EFE», – отмечается в сообщении.
***07:47
Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Фотограф информационного агентства EFE, работающий в Каракасе, перестал выходить на связь.
Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщении агентства на странице в Twitter.
Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы (SNTP) заявил о возможном задержании журналиста.
«Коллеги сообщили, что его увели с площади Альтамира в Каракасе около 11:00. Связаться с ним до сих пор не удалось», – говорится в сообщении профсоюза в Twitter.
Ранее в столице Венесуэлы Каракасе были задержаны два французских журналиста.
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