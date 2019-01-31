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    В столице Венесуэлы задержали трёх журналистов испанского агентства - ОБНОВЛЕНО

    В Венесуэле задержали трёх журналистов испанского агентства EFE

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Венесуэле задержали трёх журналистов испанского агентства EFE.

    Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении EFE в Twitter.

    «Венесуэльские власти задержали в Каракасе трёх журналистов агентства EFE», – отмечается в сообщении.

    ***07:47

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Фотограф информационного агентства EFE, работающий в Каракасе, перестал выходить на связь.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщении агентства на странице в Twitter.

    Национальный профсоюз сотрудников прессы Венесуэлы (SNTP) заявил о возможном задержании журналиста.

    «Коллеги сообщили, что его увели с площади Альтамира в Каракасе около 11:00. Связаться с ним до сих пор не удалось», – говорится в сообщении профсоюза в Twitter.

    Ранее в столице Венесуэлы Каракасе были задержаны два французских журналиста.

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