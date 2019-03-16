В столице Венесуэлы сторонники Мадуро собираются на митинг

Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро собираются на митинг революционных сил в центре Каракаса.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, оппозиция в субботу, 16 марта, также намерена провести ряд мероприятий.

Депутаты Национальной ассамблеи готовят во второй половине дня серию встреч в муниципалитетах Каракаса. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо между тем собирает встречу со сторонниками в Валенсии, примерно в 130 км от Каракаса.

Напомним, что ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале новых военных учений в стране.