В столице Венесуэлы раздались выстрелы во время протестов

В столице Венесуэлы Каракасе прозвучали выстрелы во время протестов.

В столице Венесуэлы Каракасе прозвучали выстрелы во время протестов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTN24 в соцсети Х.

На опубликованном видео слышны выстрелы. Журналисты утверждают, что в протестующих стреляли неизвестные в гражданской одежде.

Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ. По данным El Nacional, протестующие кидали камни, палки и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, в ответ на них летели гранаты со слезоточивым газом.