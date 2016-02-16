​В столице Уганды вспыхнули беспорядки

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В столице Уганды сегодня вспыхнули массовые беспорядки. Они начались после четвертого за последний месяц ареста лидера оппозиции Кифефе Кизы Бесигие.

Как передает Report со ссылкой на AFP, в столкновениях с полицией в понедельник погиб по меньшей мере один сторонник оппозиции.

Негодующие жители возводят на улицах баррикады из горящих автомобильных покрышек и металлолома. Полиция и жандармерия пытаются разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа.

Полиция подтвердила гибель одного человека во время сегодняшних беспорядков. По словам же оппозиционных политиков, полицией были застрелены трое, но этой информации пока нет подтверждения.