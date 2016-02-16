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    ​В столице Уганды вспыхнули беспорядки

    В столкновениях с полицией в понедельник погиб по меньшей мере один сторонник оппозиции

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В столице Уганды сегодня вспыхнули массовые беспорядки. Они начались после четвертого за последний месяц ареста лидера оппозиции Кифефе Кизы Бесигие.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, в столкновениях с полицией в понедельник погиб по меньшей мере один сторонник оппозиции.

    Негодующие жители возводят на улицах баррикады из горящих автомобильных покрышек и металлолома. Полиция и жандармерия пытаются разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа.

    Полиция подтвердила гибель одного человека во время сегодняшних беспорядков. По словам же оппозиционных политиков, полицией были застрелены трое, но этой информации пока нет подтверждения.

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