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В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за COVID-19

В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за COVID-19 Начиная с субботы временно закрываются пабы, бары и подобные им заведения
Другие страны
2 января 2021 г. 17:59

Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Bangkok Post.

Ранее мэрия Бангкока решила закрыть школы под управлением столичной администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с коронавирусом.

Начиная с субботы временно закрываются пабы, бары и подобные им заведения. Также под запретом аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боев, детские сады, школы боевых искусств, бани, спортивные площадки, фитнес-центры, массажные салоны и ряд других мест. Всего власти запретили 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.

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