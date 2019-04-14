В столице Судана произошла стрельба в районе университета, сообщили СМИ

Полиция Судана оцепила район Хартумского университета после того, как неизвестные открыли там стрельбу.

Об этом сообщил в субботу вечером общеарабский телеканал "Аль-Арабия" передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в субботу новый глава военного переходного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил об отмене введенных за день до этого советом комендантского часа и режима ЧП.

В Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир взят под стражу. Министр обороны страны Авад ибн Ауф в четверг сообщил о создании военного совета, который будет управлять страной в течение двух лет.

Ранее около четырех месяцев в стране продолжались народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.