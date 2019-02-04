В столице Сомали вблизи ТЦ прогремел взрыв, погибли 11 человек - ФОТО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль возле торгового центра, погибли 11 и ранено 10 человек, передает Report со ссылкой на Reuters.

Местная полиция считает, что за взрывом стоят террористы группировки "Аш-Шабаб".

Взрыв произошел на улице Хамарвейне, на которой расположено множество магазинов и ресторанов.

В результате взрыва сгорело четыре автомобиля и расположенный рядом ресторан.