В столице Сомали вблизи ТЦ прогремел взрыв, погибли 11 человек - ФОТО

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль возле торгового центра, погибли 11 и ранено 10 человек, передает Report со ссылкой на Reuters.
Местная полиция считает, что за взрывом стоят террористы группировки "Аш-Шабаб".
Взрыв произошел на улице Хамарвейне, на которой расположено множество магазинов и ресторанов.
В результате взрыва сгорело четыре автомобиля и расположенный рядом ресторан.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости