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В столице Сомали совершен теракт

В столице Сомали совершен теракт Один человек погиб, другой получил ранение в результате взрыва, произошедшего в столице Сомали Могадишу.
Другие страны
12 августа 2020 г. 23:19
В столице Сомали совершен теракт

Один человек погиб, другой получил ранение в результате взрыва, произошедшего в столице Сомали Могадишу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сомалийский информационный портал Gubjug News.

Взрыв произошел в столичном районе Вабери. Взрывное устройство было установлено на обочине дороги и сработало в момент, когда мимо проезжал внедорожник. Погибший и раненый находились в машине. Их личности не раскрываются.

Нынешний террористический акт стал четвертым с начала месяца в центре Могадишо. За предыдущими стояла исламистская группировка "Аш-Шабаб".

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