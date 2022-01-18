В столице Сомали произошло два взрыва

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо.

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian .

По его данным, террорист привел в действие взрывное устройство рядом с солдатской чайной возле военного учебного центра.

Портал Garowe отмечает, что в результате ЧП погибли четыре человека, еще 10 пострадали. Взрыв произошел в непосредственной близости от военной базы.

Еще один взрыв прогремел в столичном районе Дхаркенли. Новостной портал Shabelle Media Network заявляет, что взорвался автомобиль, в котором была заложена бомба. Ранение получил один человек. Его личность, как и тяжесть полученных травм не раскрывается.