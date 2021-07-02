В столице Сомали произошел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу на оживленном перекрестке в сомалийской столице Могадишо.

Взрыв прогремел в пятницу на оживленном перекрестке в сомалийской столице Могадишо.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский новостной портал "Гарове".

По его данным, террорист-смертник подорвался на перекрестке Джуба в столичном районе Шибис. Поступает информация о многочисленных пострадавших. Отмечается, что взрыв произошел в кафе, где находились многочисленные посетители.

Место, где совершен террористический акт, отцеплено полицией. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.