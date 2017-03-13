 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В столице Сомали у отеля прогремел взрыв, погибли шесть человек - ОБНОВЛЕНО

    За взрывом последовала стрельба

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В столице Сомали взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли шесть человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Количество раненых возросло до  четырех человек.

    По словам офицера местной полиции Мохаммеда Хуссейна, смертник подорвался в автомобиле недалеко от отеля Weheliye в Могадишо. 

    ***11:51

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Местные СМИ отмечают, что взрыв прогремел у входа в отель Weheliye. Над местом взрыва виднеется облако дыма. 

    Сообщается, что за взрывом последовала стрельба. 

    По предварительным данным, три человека пострадали.


    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi