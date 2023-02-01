О нас

В столице Сомали обстреляли президентский дворец

В столице Сомали обстреляли президентский дворец Резиденцию президента Сомали в Могадишо обстреляли из миномета незадолго до начала там саммита лидеров Джибути, Кении, Сомали и Эфиопии по вопросам противодействия террористической группировке "Аш-Шабаб".
Другие страны
1 февраля 2023 г. 19:20
В столице Сомали обстреляли президентский дворец

Резиденцию президента Сомали в Могадишо обстреляли из миномета незадолго до начала там саммита лидеров Джибути, Кении, Сомали и Эфиопии по вопросам противодействия террористической группировке "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Несколько снарядов попали в ворота президентского дворца, информации о возможных пострадавших нет. Обстрел произошел незадолго до того, как полиция и силы безопасности перекрыли в Могадишо все основные дороги. Закрыт также международный аэропорт столицы Сомали. Он принимает лишь самолеты с официальными правительственными делегациями.

Руководство Сомали, согласно Somali Guardian, будет добиваться на саммите согласия Джибути, Кении и Эфиопии перебросить свои войска для участия в продолжающемся наступлении сомалийской армии в целях вытеснить боевиков "Аш-Шабаб" на юге страны из ключевых городов и поселков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Somalidə paytaxtdakı prezident sarayı atəşə tutulub

Экслюзивные новости

Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
Еврокомиссия продолжит поддержку усилий Азербайджана по переходе на чистую энергию
1 февраля 2023 г. 15:29
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
Ирландский историк: Нападение на посольство Азербайджана в Иране - удар по безопасности в регионе
1 февраля 2023 г. 14:46
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
ЕБРР и Еврокомиссия обсуждают финансирование расширения ЮГК
1 февраля 2023 г. 13:45
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
Еврокомиссар: В разгар энергокризиса ЮГК оказался важнейшим источником поставок газа
1 февраля 2023 г. 12:46
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
Эксперт: Нападение на посольство в Иране нанесло ущерб азербайджано-иранским отношениям
1 февраля 2023 г. 11:58
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
Каспийский бассейн останется основным источником экспорта газа по расширенному TAP
31 января 2023 г. 16:33
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
Эксперт FAO: В Карабахе можно производить экологически чистую продукцию без больших инвестиций
31 января 2023 г. 10:16
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
Посол: Состояние пострадавших в результате теракта в посольстве Азербайджана удовлетворительное
30 января 2023 г. 15:28
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
Глава Бакинского регионального управления Госслужбы уволен из-за недочетов
30 января 2023 г. 13:46
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
Как передача танков Abrams и Leopard Украине повлияет на ход войны?
30 января 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi