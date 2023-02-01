В столице Сомали обстреляли президентский дворец

Резиденцию президента Сомали в Могадишо обстреляли из миномета незадолго до начала там саммита лидеров Джибути, Кении, Сомали и Эфиопии по вопросам противодействия террористической группировке "Аш-Шабаб".

Резиденцию президента Сомали в Могадишо обстреляли из миномета незадолго до начала там саммита лидеров Джибути, Кении, Сомали и Эфиопии по вопросам противодействия террористической группировке "Аш-Шабаб".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Несколько снарядов попали в ворота президентского дворца, информации о возможных пострадавших нет. Обстрел произошел незадолго до того, как полиция и силы безопасности перекрыли в Могадишо все основные дороги. Закрыт также международный аэропорт столицы Сомали. Он принимает лишь самолеты с официальными правительственными делегациями.

Руководство Сомали, согласно Somali Guardian, будет добиваться на саммите согласия Джибути, Кении и Эфиопии перебросить свои войска для участия в продолжающемся наступлении сомалийской армии в целях вытеснить боевиков "Аш-Шабаб" на юге страны из ключевых городов и поселков.