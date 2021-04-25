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В столице Сомали мятежники захватили нескольких районов

В столице Сомали мятежники захватили нескольких районов Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо
Другие страны
25 апреля 2021 г. 18:46
В столице Сомали мятежники захватили нескольких районов

Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на портал Somali Guardian, военные захватили части районов Якшид, Каран и Хелива, не встретив сопротивления со стороны со стороны лояльных правительству сил, которые покинули указанные районы.

Некоторые из командующих силами, связанными с оппозицией, заявили, что продвижение в столицу вызвано попытками президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда (известен под прозвищем Фармаджо) "поработить их" и что они не остановятся, пока президент не будет отстранен от власти.

В свою очередь, портал Garowe Online сообщает в Twitter, что мятежники взяли под контроль район Сана, где находится штаб-квартира Национального агентства разведки и безопасности. По его данным, сотни людей на улицах города участвуют в беспорядках, протестуя против продления срока полномочий президента Фармаджо.

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Версия на азербайджанском языке Somali paytaxtının bir neçə rayonu üsyançılar tərəfindən tutulub

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