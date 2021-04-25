В столице Сомали мятежники захватили нескольких районов

Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо

Связанные с оппозицией силы национальной армии Сомали взяли под контроль несколько ключевых районов на севере столицы страны Могадишо.

Как передает Report со ссылкой на портал Somali Guardian, военные захватили части районов Якшид, Каран и Хелива, не встретив сопротивления со стороны со стороны лояльных правительству сил, которые покинули указанные районы.

Некоторые из командующих силами, связанными с оппозицией, заявили, что продвижение в столицу вызвано попытками президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда (известен под прозвищем Фармаджо) "поработить их" и что они не остановятся, пока президент не будет отстранен от власти.