В столице Сомали в результате атаки на отель 12 человек погибли, 25 ранено - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли, 25 получили ранения в результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в столице Сомали Могадишо, сообщает Report со ссылкой на Al Jazeera.

Во время нападения террористов в здании находились около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.



***11:05

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Группа боевиков протаранила ворота и ворвалась на территорию отеля в столице Сомали Могадишо, слышна стрельба. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию и очевидцев.

В ворота отеля врезался, предположительно, заминированный автомобиль, после чего боевики проникли внутрь.

"Началась стрельба. Пока еще слишком рано говорить о других деталях", — сообщил агентству прибывший на место офицер полиции.

Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Ни одна из действующих в регионе группировок пока не заявляла об ответственности.