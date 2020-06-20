​В столице Словении прошла акция протеста

Участники антиправительственной акции протеста прошли в пятницу вечером по ряду улиц в центре столицы Словении, Любляны, перекрыв на них движение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, демонстранты, число которых превысило 1,5 тыс., выкрикивали антикоррупционные лозунги и свистели в сторону правительственных зданий.

Акция стала продолжением протестного митинга под названием "С балконов - на велосипеды", организованного объединением "Анархистская инициатива Любляны" при поддержке ряда словенских неправительственных организаций 1 мая. С тех пор митинги стали еженедельными, демонстранты призывают правительство страны во главе с премьер-министром Янезом Яншей к уходу в отставку, требуют проведения досрочных парламентских выборов, тщательного расследования процесса закупок защитных средств во время пандемии коронавирусной инфекции.

Протестующих поддерживают некоторые оппозиционные парламентские партии: "Левые", "Список Марьяна Шареца" и "Социальные демократы". После прекращения действия режима карантина в июне большая часть протестующих стала посещать демонстрации пешком, отказавшись от велосипедов.

На этот раз полиция заранее установила металлические ограждения по периметру прилегающей к парламенту площади Республики, на которой проходили все предыдущие акции. В связи с этим демонстранты собрались на площади Прешерна, организовав шествие вокруг правительственного квартала. Сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию, лишь обеспечивая безопасность участников дорожного движения на перекрытых митингующими улицах. Шествие закончилось стихийным митингом у здания МВД республики, в ходе которого протестующие развернули плакаты с антиправительственными лозунгами и пели песни с призывами полицейским поддержать их.

Сотрудники полиции не задерживали участников митинга, несмотря на действующий запрет на проведение массовых акций с участием более 500 человек. При этом стражи порядка пытались проверять документы у ряда наиболее активных демонстрантов.