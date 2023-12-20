В столице Швейцарии рассматривают легализацию кокаина

В столице Швейцарии Берне рассматривают пилотную схему, которая легализует продажу кокаина для рекреационного использования как радикальный подход в борьбе с наркотиками.

В столице Швейцарии Берне рассматривают пилотную схему, которая легализует продажу кокаина для рекреационного использования как радикальный подход в борьбе с наркотиками.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, парламент Берна поддержал эту идею, которая еще должна преодолеть сопротивление городских властей. Это также потребует изменений в национальном законодательстве.

Решение пересмотреть политику по наркотикам было принято после того, как некоторые политики и эксперты раскритиковали полный запрет наркотиков, назвав это неэффективным способом борьбы с наркоманией.

Аналогичный пилотный проект уже применяется в отношении каннабиса.

По словам члена Большого совета Берна от Альтернативной левой партии Евы Чен, которая выступила соавтором предложения, контроль и легализация могут принести больше пользы, чем наказание за употребление наркотиков.

Решение может быть принято через несколько лет или раньше, если пилотный проект в отношении каннабиса, разрешающий его продажу в аптеках по рецептам, покажет успешные результаты.

Швейцария занимает одно из лидирующих мест по употреблению кокаина в Европе. Согласно показателям содержания наркотиков и их метаболитов в сточных водах, Цюрих, Базель и Женева входят в топ-10 городов Европы по этому показателю.