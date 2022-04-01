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В столице Шри-Ланки ввели комендантский час

В столице Шри-Ланки ввели комендантский час В столице Шри-Ланки городе Коломбо в четверг введен комендантский час после беспорядков.
Другие страны
1 апреля 2022 г. 02:02
В столице Шри-Ланки ввели комендантский час

В столице Шри-Ланки городе Коломбо в четверг введен комендантский час после беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ланкийская газета Daily Mirror.

Отмечается, что ограничения введены в четырех крупнейших полицейских округах столицы, в том числе в центральном. О сроках действия комендантского часа власти пока не сообщили.

Как передал телеканал NDTV, ранее в четверг около 5 тыс. человек собрались в Коломбо на марш протеста против катастрофического ухудшения экономического положения в стране. Они дошли до резиденции президента, где потребовали от него сложить полномочия. В результате манифестация переросла в столкновения с полицией, а некоторые протестующие пытались штурмовать здание президентской резиденции. Власти были вынуждены задействовать полицейский спецназ.

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