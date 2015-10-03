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    ​В столице Нигерии прогремели два взрыва

    Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Два взрывных устройства приведены в действие в столице Нигерии городе Абуджа, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Первый взрыв прогремел у полицейского участка в районе Кудже, второй - у автобусной остановки в районе Ньянья.

    Как сообщают очевидцы, взрывы произошли почти одновременно, примерно в 21:30 по Гринвичу.

    "Есть погибшие, но сейчас мы ничего не можем сказать об их количестве", - цитирует агентство Франс пресс официального представителя министерства чрезвычайных ситуаций страны. Он добавляет, что взрывчатое вещество, использованное в бомбах, схоже с тем, что обычно используют боевики экстремистской группы "Боко Харам".

    Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

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