​В столице Нигерии прогремели два взрыва

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Два взрывных устройства приведены в действие в столице Нигерии городе Абуджа, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Первый взрыв прогремел у полицейского участка в районе Кудже, второй - у автобусной остановки в районе Ньянья.

Как сообщают очевидцы, взрывы произошли почти одновременно, примерно в 21:30 по Гринвичу.

"Есть погибшие, но сейчас мы ничего не можем сказать об их количестве", - цитирует агентство Франс пресс официального представителя министерства чрезвычайных ситуаций страны. Он добавляет, что взрывчатое вещество, использованное в бомбах, схоже с тем, что обычно используют боевики экстремистской группы "Боко Харам".

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.