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В столице Нигера сотни людей приняли участие в акции против неоколониализма

В столице Нигера сотни людей приняли участие в акции против неоколониализма Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм.
Другие страны
14 января 2025 г. 17:46
В столице Нигера сотни людей приняли участие в акции против неоколониализма

Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, акция организована по инициативе профсоюза работников образовательной сферы.

Демонстранты в ходе выступлений выразили благодарность новым властям за противостояние неоколониализму и выводу страны из сферы влияния Франции и США.

В демонстрации приняли участие представители различных партий и профсоюзных объединений. Участники акции подчеркнули важную роль молодежи в противостоянии внешним вызовам и сплочении нации, дали критическую оценку позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

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