В столице Нигера сотни людей приняли участие в акции против неоколониализма

Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм.

Сотни людей вышли на улицы столицы Нигера Ниамея, чтобы выразить поддержку правящему в стране Национальному совету по защите отечества и осудить империализм и неоколониализм.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, акция организована по инициативе профсоюза работников образовательной сферы.

Демонстранты в ходе выступлений выразили благодарность новым властям за противостояние неоколониализму и выводу страны из сферы влияния Франции и США.

В демонстрации приняли участие представители различных партий и профсоюзных объединений. Участники акции подчеркнули важную роль молодежи в противостоянии внешним вызовам и сплочении нации, дали критическую оценку позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.