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    В столице Молдовы из-за сильного снегопада объявлен режим ЧС, один человек погиб

    Из-за непогоды пострадали три человека

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В столице Молдовы Кишиневе из-за сильного снегопада и ветра объявлен режим чрезвычайной ситуации.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", из-за непогоды пострадали три человека, один человек погиб.

    В городе зарегистрировано падение более тысячи деревьев, из-за которых пострадало около 300 автомобилей. Также оборваны линии электропередачи, троллейбусные линии, повалены столбы, в городе не ходит общественный транспорт.

    Отмечается, что подобные капризы погоды зарегистрированы впервые за 120 лет метеонаблюдений.

    Отметим, что подобные метеоусловия наблюдаются в последние дни по всей Восточной Европе.

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