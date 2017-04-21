В столице Молдовы из-за сильного снегопада объявлен режим ЧС, один человек погиб

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В столице Молдовы Кишиневе из-за сильного снегопада и ветра объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", из-за непогоды пострадали три человека, один человек погиб.

В городе зарегистрировано падение более тысячи деревьев, из-за которых пострадало около 300 автомобилей. Также оборваны линии электропередачи, троллейбусные линии, повалены столбы, в городе не ходит общественный транспорт.

Отмечается, что подобные капризы погоды зарегистрированы впервые за 120 лет метеонаблюдений.

Отметим, что подобные метеоусловия наблюдаются в последние дни по всей Восточной Европе.