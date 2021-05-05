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В столице Колумбии за сутки протестов ранены более 90 человек

В столице Колумбии за сутки протестов ранены более 90 человек Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю
Другие страны
5 мая 2021 г. 19:48
В столице Колумбии за сутки протестов ранены более 90 человек

Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр внутренних дел города Луис Эрнесто Гомес.

Гомес сообщил, что во вторник протестующие сожгли 15 стационарных полицейских постов.

Мэр Боготы Клаудиа Лопес отвергла возможность введения войск в город на фоне серьезных беспорядков, однако осудила и потребовала остановить насилие на улицах.

По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек.

Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyanın paytaxtında etirazlar zamanı 90-dan çox insan xəsarət alıb

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