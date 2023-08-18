В столице Колумбии произошло сильное землетрясение, есть погибший и раненые

В столице Колумбии Боготе произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

В столице Колумбии Боготе произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила мэр Клаудия Лопез в соцсети Х (ранее Twitter).

Она отметила, что во время подземных толчков женщина выбросилась из окна и скончалась от полученных травм.

Конгресс Колумбии сообщил о повреждениях палаты представителей, где землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений.

Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило, что жители были эвакуированы из всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы.

В городе Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни. По данным колумбийских сейсмологов, через несколько минут после землетрясения были зафиксированы повторные толчки. Национальная геологическая служба Колумбии оценила второе землетрясение магнитудой 5,6, а следующий афтершок – в 4,8 балла.