В столице Колумбии произошло сильное землетрясение, есть погибший и раненые

В столице Колумбии Боготе произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.
Как сообщает
Она отметила, что во время подземных толчков женщина выбросилась из окна и скончалась от полученных травм.
Конгресс Колумбии сообщил о повреждениях палаты представителей, где землетрясение сорвало несколько гипсовых украшений.
Агентство гражданской обороны Колумбии сообщило, что жители были эвакуированы из всего муниципалитета Кальварио к юго-востоку от столицы.
В городе Вильявисенсио после землетрясения также зафиксированы оползни. По данным колумбийских сейсмологов, через несколько минут после землетрясения были зафиксированы повторные толчки. Национальная геологическая служба Колумбии оценила второе землетрясение магнитудой 5,6, а следующий афтершок – в 4,8 балла.