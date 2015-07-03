В столице Колумбии произошли два взрыва

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Боготе, столице Колумбии, произошли два взрыва, из-за которых пострадали пять человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

Взрывы произошли в деловом районе Боготы. Власти охарактеризовали их как "взрывы средней силы".

Пока неизвестно, кто и по зачем мог взорвать бомбы. Никто не взял на себя ответственность за теракт. Однако в последнее время обострился конфликт между властями и группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии". Последние два года с ними пытаются вести мирные переговоры.