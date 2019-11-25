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В столице Кыргызстана начался митинг против коррупции - ВИДЕО

В столице Кыргызстана начался митинг против коррупции - ВИДЕО
​Митинг против коррупции начался на центральной площади Ала-Тоо Бишкека

Митинг против коррупции начался на центральной площади "Ала-Тоо" Бишкека, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Акции были организованы общественными активистами, об их проведении объявлялось ранее, но с властями их не согласовывали.

В настоящее время в акции протеста принимают участие около 200 человек. Они требуют от властей усилить борьбу с коррупцией и арестовать нечистых на руку чиновников.

В местах митингов дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Поводом для митинга стало расследование местных журналистов о серых схемах на таможне. По утверждению авторов материала, к этим схемам причастны ряд бывших и действующих чиновников. По подсчетам журналистов, ущерб от деятельности коррупционеров за несколько лет составил сотни миллионов долларов.

Аналогичные акции протеста запланированы и в других городах страны.

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