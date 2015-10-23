​В столице Кыргызстана пойман последний из сбежавших из СИЗО экстремистов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана Бишкеке завершена спецоперация по захвату последнего из сбежавших из СИЗО экстремистов вместе с его подельником и женой.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

"Завершена операция. По предварительным данным, один из двух преступников убит", — сказал представитель.

По предварительной информации, во время спецоперации от взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один сотрудник ранен. Детали уточняются.

Беглый экстремист Алтынбек Итибаев участвовал в перестрелке с милиционерами вместе со своей бывшей супругой и подельником по имени Кайрат.

По данным сотрудников милиции, все трое скрылись в трехэтажном доме в столице страны, откуда стреляли по милиционерам из автоматов Калашникова. В МВД установили, что Итибаев получил оружие от своего подельника.