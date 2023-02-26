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В столице Канады 26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии

В столице Канады 26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии В столице Канады Оттаве 26 февраля 2023 года объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии.
Другие страны
26 февраля 2023 г. 07:56
В столице Канады 26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии

В столице Канады Оттаве 26 февраля 2023 года объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщает американское бюро Report, соответствующее постановление подписал мэр города Джим Уотсон.

В документе отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 613 мирных азербайджанцев, в том числе женщины и дети, были зверски убиты в результате преступления, совершенного вооруженными силами Армении против мирного азербайджанского населения.

Мэр города отметил, что разделяет горе азербайджанской общины, проживающей в Канаде, в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Он отметил, что память о жертвах геноцида и наших соотечественниках, павших за целостность Азербайджана в Первой Карабахской войне, будет жить вечно.

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Версия на азербайджанском языке Kanada paytaxtında 26 fevral Xocalı faciəsi qurbanlarının Anım Günü elan olunub - BƏYANNAMƏ

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