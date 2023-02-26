В столице Канады 26 февраля объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии

В столице Канады Оттаве 26 февраля 2023 года объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии.

В столице Канады Оттаве 26 февраля 2023 года объявлено Днем памяти жертв Ходжалинской трагедии.

Как сообщает американское бюро Report , соответствующее постановление подписал мэр города Джим Уотсон.

В документе отмечается, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 613 мирных азербайджанцев, в том числе женщины и дети, были зверски убиты в результате преступления, совершенного вооруженными силами Армении против мирного азербайджанского населения.

Мэр города отметил, что разделяет горе азербайджанской общины, проживающей в Канаде, в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Он отметил, что память о жертвах геноцида и наших соотечественниках, павших за целостность Азербайджана в Первой Карабахской войне, будет жить вечно.